Тимати купил сыну автомобиль «на вырост» более чем за 20 млн рублей

Рэпер Тимати купил сыну Ратмиру автомобиль Lamborgini и его уменьшенную копию. Выбор знаменитости пал на модель Aventador SVJ, написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на личный Instagram-аккаунт знаменитости.

Мужчина опубликовал ролик, на котором вместе с полуторагодовалым наследником подбирает новое транспортное средство. Тимати пришел с сыном в салон Lamborgini. Стоимость выбранного звездой авто стартует от 20 миллионов рублей. Детский вариант машины стоит от 10 тысяч рублей.

«Одну на лето, вторую на вырост», — написал Тимур.

Подписчики исполнителя в комментариях назвали его любящим отцом: «Хочу тебя в качестве папы, можно?», «Папа с сыном — это сила», «А можно мне на вырост тоже?».

Ранее рэпер завуалировано высмеял фильм своей бывшей возлюбленной и матери Ратмира Анастасии Решетовой. В начале мая модель опубликовала короткий метр под названием «Монолог», в нем девушка рассказала о трудном детстве, бывшей любви и тяжелом расставании. Тимати на своей странице в Instagram выложил ролик, в котором вытирает слезы.