Тимати и Моргенштерн выпустили совместную песню

Совместный трек предложил записать в начале июня продюсер Слава Marlow известный по битам для Моргенштерна. Он выставил два условия: трек записывается в их с Моргенштерном домашней студии, а Тимати не вносит в него правок.

Через два дня Тимати согласился, но предложил свои условия. Он снимет и Marlow, и Моргенштерна в клипе на этот новый трек, но «так, как он захочет» и без изменений в оригинальном сценарии. Он также подчеркнул, что представит своих коллег в тех образах, которые придумает сам.

Композицию можно прослушать на нескольких площадках. Поклонники исполнителей с восторгом встретили совместное творчество музыкантов. В песне музыканты поют о трудностях выбора.

Отмечается, что дата релиза композиции ранее не называлась, однако 17 сентября трек «слили» в Сеть.