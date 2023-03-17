Эксклюзив 17 марта 2023, 16:44 Тимати анонсировал продолжение сотрудничества с дуэтом HammAli & Navai Тимати рассказал о продолжении выпуска новых треков дуэтом с HammAli & Navai

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Удививший поклонников Тимати трек «Баю-бай», который артист записал с исполнителем HammAli, это только первая из трех композиций нового сотрудничества. Об этом сам Тимати рассказал в беседе с ведущей телеканала «360» Марусей Михейчик. Поймать артиста удалось на открытии его собственной картинг-трассы.

Тимати рассказал, что участники дуэта HammAli & Navai пришли к нему с треками, над которыми они вместе поработали. В свет вышла пока только первая часть совместной работы с HammAli,

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«Вторая часть будет с Navai, а третья часть будет Тимати, HammAli и Navai», — подчеркнул артист.

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Все композиции нового трио получат такое же необычное звучание, которое пришлось по вкусу всем поклонникам артиста.