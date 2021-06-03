Тима Белорусских рассказал, почему развелся с женой

Белорусский певец Тима Белорусских рассказал о своей бывшей жене Яне, о которой раньше старался не говорить. У них есть общая дочь, которая сейчас живет в Германии с родственниками 22-летнего исполнителя. Девочка родилась, когда Тимофею было 16 лет.

Об этом Белорусских рассказал в интервью тележурналисту Юрию Дудю Певец поделился, что в день выхода его дебютного альбома «Твой первый диск — моя кассета» он праздновал это событие с друзьями и близкими. Его жена Яна потянулась за телефоном и случайно выпала из окна седьмого этажа. Когда ее увезли на скорой, Белорусских отправился на выступление, которые не смог отменить.

«Меня в самолете просто раскидывает, разваливает по полной. Я как-то еле-еле собираюсь, выхожу на передачу, как-то даже умудряюсь шутить, а в голове пусто», — сообщил артист.

Пока Яна лечилась, Тимофей гастролировал по Белоруссии. Он не мог отменить выступления, так как нужны были деньги на реабилитацию. В этом время девушку поддерживал их общий друг, с которым он вступила в отношения. Когда Тимофей узнал об этом, он развелся.

Белорусских признался, что не сердится на нее и надеется, что Яна хотя бы начала ходить после страшного падения. Он желает ей полного выздоровления и новых радостей в жизни.

В разговоре с Дудем Тимофей Белорусских рассказал о том, как его арестовали за хранение наркотиков. В апреле этого года его приговорили к двум годам ограничения свободы, не связанных с изоляцией в исправительном учреждении.