Тилль Линдеманн выступит на Красной площади в сентябре

Фронтмен Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Линдеманн выступит на Красной площади 4 и 5 сентября. Ранее музыкант принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев», записав кавер-версию советской песни «Любимый город».

Карьеру музыканта Линдеманн начал еще в середине 80-х годов. Сначала он играл на ударных в панк-группе First Arsch. Они давали концерты в зданиях заброшенных заводов и загородных домах. В 1993 году ему предложили переехать в Берлин и стать вокалистом Rammstein.

В 1994 году группа записала первый альбом Herzeleid. В 1996 году их клип впервые вышел на MTV. Европейская, а позже и мировая популярность пришла к Rammstein в 1997 году. Несколько песен музыкантов звучат в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда». Помимо этого, Линдеманн занимается своей сольной карьерой, активно снимается в кино и пишет стихи. Он выпустил уже два сборника Messer («Нож»), In stillen Nächten («В тихой ночи»).