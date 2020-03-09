Тилль Линдеманн пробрался в Припять
Видео музыкант опубликовал у себя в Instagram в Stories. На кадрах видно, как Линдеманн катается на старой карусели в Припяти. Ролик снят в черно-белых тонах, внутрь вшит хештег «Chernobyl».
Покатавшись на заброшенной карусели, Тилль нарушил правила посещения зоны отчуждения. Пользователи социальной сети напомнили музыканту, что туристам нельзя прикасаться к предметам инфраструктуры и быта во время посещения Чернобыльской зоны.
Пока нет информации, применила ли администрация туристической зоны какие-нибудь штрафные санкции к Линдеманну.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она стала крупнейшей промышленной ядерной катастрофой в мировой истории. В результате взрыва четвертого энергоблока атомной электростанции, от радиоактивного облучения пострадали более 8 миллионов жителей России, Украины и Белоруссии. После ЧП вокруг места взрыва воздвигли защитный купол, а прилегающие территории превратили в зону отчуждения. В нее вошли Припять, Чернобыль и еще 74 села.