Тилль Линдеманн пробрался в Припять

Лидер группы Rammstein, который сейчас гастролирует по миру со своим проектом LINDEMANN, посетил Припять. В зону отчуждения он приехал после концерта в Киеве. Там музыкант покатался на карусели, нарушив правила посещения территории.

Видео музыкант опубликовал у себя в Instagram в Stories. На кадрах видно, как Линдеманн катается на старой карусели в Припяти. Ролик снят в черно-белых тонах, внутрь вшит хештег «Chernobyl».

Покатавшись на заброшенной карусели, Тилль нарушил правила посещения зоны отчуждения. Пользователи социальной сети напомнили музыканту, что туристам нельзя прикасаться к предметам инфраструктуры и быта во время посещения Чернобыльской зоны.

Пока нет информации, применила ли администрация туристической зоны какие-нибудь штрафные санкции к Линдеманну.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она стала крупнейшей промышленной ядерной катастрофой в мировой истории. В результате взрыва четвертого энергоблока атомной электростанции, от радиоактивного облучения пострадали более 8 миллионов жителей России, Украины и Белоруссии. После ЧП вокруг места взрыва воздвигли защитный купол, а прилегающие территории превратили в зону отчуждения. В нее вошли Припять, Чернобыль и еще 74 села.