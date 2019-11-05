Тилль Линдеманн анонсировал новый концертный тур

Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге Подробнее

Концерты пройдут в Германии в 2020 году. Согласно афише, выступления запланированы в Ганновере, Кельне, Мюнхене, Оффенбахе, Лейпциге, а также Вене, Праге, Цюрихе, Париже, Лондоне, Стокгольме и Хельсинки.

Уже с 8 ноября можно будет приобрести билеты на концерты тура.