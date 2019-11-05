  • Тилль Линдеманн анонсировал новый концертный тур

    05 ноября 2019, 18:23

    Ирина Нагайникова

    Тилль Линдеманн, фронтмен рок-группы Rammstein, рассказал о датах начала концертного тура Lindemann с Петером Тэгтгреном в своем профиле в Instagram, сообщило РИА ФАН.

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    Концерты пройдут в Германии в 2020 году. Согласно афише, выступления запланированы в Ганновере, Кельне, Мюнхене, Оффенбахе, Лейпциге, а также Вене, Праге, Цюрихе, Париже, Лондоне, Стокгольме и Хельсинки.

    Уже с 8 ноября можно будет приобрести билеты на концерты тура.