Тилль Линдеманн анонсировал новый концертный тур
Тилль Линдеманн, фронтмен рок-группы Rammstein, рассказал о датах начала концертного тура Lindemann с Петером Тэгтгреном в своем профиле в Instagram, сообщило РИА ФАН.
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Концерты пройдут в Германии в 2020 году. Согласно афише, выступления запланированы в Ганновере, Кельне, Мюнхене, Оффенбахе, Лейпциге, а также Вене, Праге, Цюрихе, Париже, Лондоне, Стокгольме и Хельсинки.
Уже с 8 ноября можно будет приобрести билеты на концерты тура.