Тильда Суинтон сыграет в фильме «Убийца» вместе с Майклом Фассбендером

Британская киноактриса Тильда Суинтон сыграет роль киллера в новом фильме Дэвида Финчера под названием «Убийца». Главная роль в триллере досталась актеру Майклу Фассбендеру. Об этом сообщило издание The Playlist.

По сюжету главный герой является убийцей, у которого начинается психологический кризис из-за отсутствия моральных принципов. Тильде Суинтон в кинокартине предстоит перевоплотиться в хладнокровного киллера, написало РИА ФАН.

Финчер готовился к этой экранизации несколько лет. Съемки должны были начаться в этом году, однако их перенесли на 2022 год из-за участия главного актера в автомобильных гонках. Премьера триллера запланирована на конец следующего года.

Ранее Суинтон сыграла главную роль в кинокартине «Память» Апичатпонга Вирасетакула. По сюжету женщина по имени Джессика приезжает в Колумбию, чтобы навестить сестру. Со временем она начинает слышать странный звук, лишается из-за этого сна и теряет связь с реальностью.