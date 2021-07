Тиктокер рассказал про «секретную» фразу в песне Эминема

Пользователь TikTok предположил, что Эминем спрятал «секретную» фразу в своей песне My Name Is. Для этого нужно послушать ее наоборот.

Мужчина утверждает, что в обратной перемотке в припеве звучит фраза It’s Eminem («Это Эминем»). Он назвал этот трек гениальным. В комментариях с автором видео согласились далеко не все. Кто-то предположил, что это просто совпадение, а кто-то сказал, что вообще не слышит эту фразу. Ранее китайские тиктокеры сделали контент на наводнении в провинции Хэнань. Блогеры залезли в речку и под грустную музыку изобразили жертв наводнения. Дикая на первый взгляд ситуация, но в китайской культуре такое отношение к смертям людей не считается циничным. Также молодого человека, снимавшего ролики для TikTok в форме майора полиции, задержали правоохранители в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном главке МВД. При проверке оказалось, что мужчина не имеет никакого отношения к органам внутренних дел. Лжеполицейского доставили в отдел для разбирательств. Молодой человек объяснил, что купил полицейскую форму для съемок видеороликов, которые потом постил в соцсетях.