Тиктокер Кирилл Колесников рассказал о работе блогеров

Популярный тиктокер Кирилл Колесников рассказал, можно ли назвать работу блогера легким заработком. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он пояснил, что некоторые обвиняют его в том, что он занимается ерундой и советуют найти «нормальную» работу. Колесников уточнил, что многим работа блогера кажется легкой, но это далеко не так.

«Блогеры работают 24/7 365 дней в году. Если ты хочешь куда-то уехать отдохнуть, у тебя могут сгореть контракты, пропадают интервью, появляются просадки по активности в соцсетях. Приходится все время думать, как развиваться», — рассказал он.