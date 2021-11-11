Тигран Кеосаян рассказал в день рождения актрисы Олеси Железняк, за что ей благодарен

Советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян поздравил актрису театра и кино Олесю Железняк с 47-м днем рождения. Режиссер рассказал о моментах совместных съемок, а также назвал лучшие качества у артистки. Об этом написало РИА ФАН.

Последний раз Кеосаяну и Железняк довелось вместе работать на съемочной площадке фильма «Ландыш Серебристый». По словам режиссера, с первого взгляда Олеся показалась ему очень яркой и нестандартной.

«Поскольку это был, насколько я помню, ее дебют, это был, с одной стороны, риск, с другой стороны, мне кажется, я вообще никак не рисковал, с первой встречи, когда мы увиделись на „Мосфильме“. Она очень яркая, нестандартная. Это первое впечатление. При работе оказалось, что она еще глубокая и обладает огромным талантом. Его, по-моему, до сих пор не могут правильно развить. Ей еще не довелось попасть к театральному или кинорежиссеру, чтобы дать тот материал, который достоин ее таланта. Это беда для всех больших артистов. Работа на „Ландыше серебристом“ была замечательной, легкой, веселой, радостной, светлой. Я благодарен ей. Для меня большая честь, что имею отношение к тому, что широкая публика узнала о ней как о большой актрисе», — рассказал кинорежиссер.

Кеосаян также отметил, что Олеся обладает прекрасным чувством юмора. Ее характер он описал словом «пинг-понг», то есть актриса не молчит, а всегда отвечает на шутки. В завершение он пожелал артистке семейного и материнского счастья, а также качественного актерского материала.