The Weeknd пожертвует 1 млн долларов беженцам из Эфиопии

Исполнитель Абель Тесфайе, известный во всем мире как The Weeknd заявил, что собирается пожертвовать один миллион долларов на оказание помощи беженцам из Эфиопии. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Мое сердце разрывается из-за моего народа Эфиопии, когда невинные мирные жители, от маленьких детей до пожилых людей, бессмысленно умирают, а целые деревни вынуждены бежать из-за страха и разрушения», — процитировало публикацию мужчины ИА НСН. По его словам, деньги пойдут на то, чтобы обеспечить два миллиона обедов для беженцев. Средства Тесфайе передаст через Мировую продовольственную программу Организации Объединенных Наций. Музыкант призвал пользователей Сети следовать его примеру.