The Weeknd обвинил «Грэмми» в коррупции из-за отсутствия в номинациях

В этом году на премии «Грэмми» ни в одной номинации не было The Weeknd. При этом певец выпустил новый альбом, а песня Blinding Lights лидировала в чартах. В итоге исполнитель обвинил организаторов в коррупции.

«„Грэмми“ остается коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии», — написал The Weeknd в Twitter.

Певец отметил, что процесс выбора кандидатов на премии является секретным. Кроме того, публично не раскрываются личности людей в комитетах, которые выбирают номинантов, пишет Variety.

За прошедший год The Weeknd выпустил альбом After Hours, а песня Blinding Lights продержалась в чарте Billboard рекордное время. Несмотря на это, исполнителя так и не оказалось ни в одной номинации.

«Мы понимаем, что The Weeknd разочарован тем, что не был номинирован. Я был удивлен и могу понять, что он чувствует. Его музыка в этом году была превосходной, а его вклад в музыкальное сообщество и мир в целом достоин всеобщего восхищения», — заявил президент «Грэмми» Харви Мэйсон — младший.

Он добавил, что с каждым годом номинаций становится меньше, чем достойных артистов. Ситуацию с исполнителем сразу же связали с его выступлением на Суперкубке. Но президент «Грэмми» заверил, что это не имеет отношения к делу.