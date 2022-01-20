The Sun: теннисист Джокович будет судиться с правительством Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович, многократный победитель турниров серии «Большого шлема», планирует судиться с правительством Австралии из-за своей депортации. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Sun.

Джоковича депортировали из Мельбурна после повторного аннулирования визы. Из-за этого теннисисту пришлось пропустить первый турнир «Большого шлема» в 2022 году. По информации СМИ, Джокович планирует отсудить у правительства Австралии около 4,4 миллиона долларов за условия содержания в карантинном отеле, а также потенциальные призовые за победу на турнире.

Сам теннисист пока не комментировал эту информацию.