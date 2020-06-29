The Rolling Stones готовят судебный иск на Трампа

Дональд Трамп регулярно использует музыкальное сопровождение на политических выступлениях. В то время, как руководители других стран предпочитают гимн своей страны, американский выбирает культовую музыку.

На прошедшем митинге в Оклахоме вновь зазвучала песня британской группы The Rolling Stones. Первый раз американский лидер использовал композицию коллектива в финале своей речи, после победы в выборах 2016 года. Это может стать причиной для судебного иска.

С претензиями из-за использования их музыки на президента уже жаловались Элтон Джон, Адель, представители групп Aerosmith и Guns N' Roses и другие популярные исполнители.