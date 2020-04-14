14 апреля 2020, 18:22
Тест на коронавирус прошли все сотрудники Большого театра
Коронавирус нашли у некоторых артистов, которые должны были принять участие в концерте «Мы вместе» в Большом театре — рассказал скрипач Вадим Репин. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он рассказал, что в результате тест прошли все сотрудники Большого театра. Тех, у кого он показался положительным, отстранили от выступления.
«У нас это не вызвало никакого страха. Мы все за день до концерта получили результаты и благодаря этим результатам было принято решение, кто выступает, а кто нет», — уточнил музыкант.