Тест на коронавирус прошли все сотрудники Большого театра

Он рассказал, что в результате тест прошли все сотрудники Большого театра. Тех, у кого он показался положительным, отстранили от выступления.

«У нас это не вызвало никакого страха. Мы все за день до концерта получили результаты и благодаря этим результатам было принято решение, кто выступает, а кто нет», — уточнил музыкант.