Терезу Дурову госпитализировали. В театре рассказали подробности

Основатель и художественный руководитель Театриума на Серпуховке Тереза Дурова попала в больницу после того, как почувствовала себя плохо. Как сообщили «360» в театре, она поехала с врачами на обследование.

«[Тереза Дурова] почувствовала себя плохо, вызвала врача, к ней приехала скорая помощь. В больницу она поехала обследоваться со скорой помощью. Час назад мы созванивались с теми, кто с ней рядом, они ехали в больницу. Тереза Ганнибаловна в сознании, мы панику не поднимаем», — сказала «360» пресс-секретарь Театриума на Серпуховке Марина Павлова.

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По ее словам, диагноз пока не известен, но она может подтвердить, что Дурова сегодня не выйдет на работу.

Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что Терезу Дурову без сознания нашел водитель, когда она не вышла из дома к назначенному времени. Ее госпитализировали с подозрением на инсульт.

Терезе Дуровой 66 лет, она является основательницей Московского театра клоунады, известного сегодня как Театриум на Серпуховке. В 2003 году получила звание народной артистки России.