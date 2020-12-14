«Теперь могу спать спокойно». Любовь Успенская составила завещание

Российская певица Любовь Успенская составила завещание на свое имущество. Об этом 66-летняя знаменитость сообщила в эфире программы «Пусть говорят».

Она подчеркнула, что в настоящий момент люди столкнулись со временем, когда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, информирует радиостанция «Комсомольская правда».

«Чтобы избежать неприятных ситуаций, я составила завещание на свое имущество и теперь могу спать спокойно», — пояснила шансонье.

По словам журналистов, у Успенской многомиллионное имущество. Оно включает недвижимость, автопарк и сбережения. Артистка решила не называть имена своих наследников.

У Любови есть единственная дочь Татьяна Плаксина. По закону она является наследником первой очереди. Чтобы ей получить деньги матери, нет смысла составлять завещание.

Ранее Успенская в беседе заявила, что больше не будет сниматься в «голубых огоньках». Поводом для этого не является ни распространение коронавируса, ни бойкотирование новогодних шоу звездами. Причиной такого решения стало то, что певица просто не хочет тратить свое время на съемки праздничных программ.