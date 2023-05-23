23 мая 2023, 17:52
«Теперь я только россиянин». Монсон сдал американский паспорт
Экс-боец ММА Джефф Монсон сдал паспорт гражданина США
У экс-бойца ММА Джеффа Монсона остался теперь только российский паспорт, от американского он избавился, сдав документ в посольстве. Об этом спортсмен рассказал в беседе с «Матч ТВ».
«Да, я сдал свой американский паспорт. Теперь я только россиянин», — сказал Монсон.
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Ранее он заявлял, что решил отказаться от гражданства США из‑за политики американских властей.
В России Монсон занимается политической деятельностью. С осени 2018 года он входил в Совет депутатов городского округа Красногорск от партии «Единая Россия». Известно, что спортсмен подал документы для участие в выборах в депутаты парламента Башкирии.
Паспорт гражданина России Монсону вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне 2018-го. Спортсмен рассказывал, что любит Россию за искренность ее жителей.
«И я чувствую себя как дома, люди дали мне это почувствовать. Думаю, Россия меня выбрала так же, как я выбрал ее», — отмечал он.
США
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