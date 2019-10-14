Теннисистка Анна Курникова намекнула на замужество

Курникова и Иглесиас объяснили, почему не оформили брак за 20 лет отношений Подробнее

Анна Курникова и Энрике Иглесиас встречаются с 2001 года. За время отношений у них появились двое детей — дочка Люси и сын Николас, которым уже полтора года. Однако пара все еще не оформила отношения официально.

«Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще неважен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях», — ранее объяснила Анна Курникова.

Теперь фанаты заметили, что спортсменка изменила в соцсети Instagram фамилию и записана теперь «Анна Курникова Иглесиас». Поклонники предположили, что теннисистка либо уже зарегистрировала свой брак с Энрике, либо готовится выйти за него замуж.