Теннисист Даниил Медведев поругался с болельщиком

Российский теннисист Даниил Медведев поругался с оскорбившим его болельщиком. Видео перепалки опубликовало РИА «Новости».

Все произошло 11 августа, после матча в Монреале с австралийцем Ником Кирьосом. Россиянин проиграл тогда в трех сетах — 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

Теннисист покидал корт, когда один из зрителей выкрикнул ему в спину «лузер». Тогда Медведев развернулся и подошел к недовольному болельщику. У них завязался напряженный диалог, итогом которого стал совет «включать мозги» невоспитанному мужчине — от русского спортсмена.

Даниил Медведев — первая ракетка мира, он пребывает на верхней строчке рейтинга теннисистов уже три месяца.

Ранее, 7 августа, Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос (на его счету уже 14 титулов ATP). В финале он встретился с британцем Кэмероном Норри, которого россиянин назвал потрясающим игроком.