Темнокожий трансгендер впервые представит бренд Victoria’s Secret

Темнокожая модель-трансгендер Эмира Диспейн стала лицом популярного бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Об этом она сообщила у себя в блоге.

25-летняя модель снялась в рекламной кампании бренда. Также девушка опубликовала фотографию в красном корсетном боди бренда. Диспейн призналась, что с детства мечтала стать частью Victoria’s Secret.

«Это большая честь для меня», — написала она в Instagram.

В сентябре 2021 года модель Victoria’s Secret Жасмин Тукс стала супругой топ-менеджера Snapchat и сына вице-президента Эквадора Хуана Давида Борреро. Пара обручилась в церкви Святого Франциска XVI века.