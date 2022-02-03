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    03 февраля 2022, 14:34

    Темнокожий трансгендер впервые представит бренд Victoria’s Secret

    Модель-трансгендер Эмира Диспейн стала лицом Victoria’s Secret

    Анастасия Ектова

    Темнокожая модель-трансгендер Эмира Диспейн стала лицом популярного бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Об этом она сообщила у себя в блоге.

    25-летняя модель снялась в рекламной кампании бренда. Также девушка опубликовала фотографию в красном корсетном боди бренда. Диспейн призналась, что с детства мечтала стать частью Victoria’s Secret.

    «Это большая честь для меня», — написала она в Instagram.

    В сентябре 2021 года модель Victoria’s Secret Жасмин Тукс стала супругой топ-менеджера Snapchat и сына вице-президента Эквадора Хуана Давида Борреро. Пара обручилась в церкви Святого Франциска XVI века.