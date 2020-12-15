Темникова сделала опасную процедуру ради красоты

По данным сайта «Дни.ру», Темникова долгое время пыталась избавиться от постакне, так как ее кожа выглядела плохо. Она перепробовала множество процедур и лекарств, но ей ничего не помогало.

В результате врачи Швейцарии порекомендовали процедуру, которой певица осталась довольна. Для этого с ее живота взяли немного жира и при помощи центрифуги получили стволовые клетки. Их вкололи в лицо певицы. Сама Темникова рассказала, что теперь состояние кожи ее устраивает.

Косметолог Светлана Еременко заявила, что эта процедура вызывает множество вопросов. Она не до конца исследована, поэтому ее эффективность и безопасность не доказаны. В России такой способ лечения вообще нелегален.

«В России этот метод не используется при решении проблем с постакне, и необходимые исчерпывающие исследования о методике не проводились», — пояснила Еременко.