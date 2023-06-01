Знаменитости 01 июня 2023, 04:10 Тело актера театра и кино Дрейдена вернут в Петербург из Финляндии Кинопоиск

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Поклонники российского актера театра и кино Сергея Дрейдена смогут проститься с ним в Санкт-Петербурге. Тело вернут в Северную столицу из Финляндии в ближайшее время. Об этом сообщил исполнительный директор и ответственный секретарь Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян, его процитировал «Петербургский дневник».

Родственники актера долго не могли вывезти тело из Финляндии из-за отсутствия одной справки, пояснил Бабаян. Сейчас все проблемы решены.

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«Финская сторона провела вскрытие тела и все необходимые экспертизы, так что вскоре тело Сергея Симоновича привезут в Петербург», — сообщил ответсек Союза.

Панихида состоится 5 июня, об этом сообщили на сайте Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором долгое время служил Дрейден. Отпевание пройдет в Храме Вознесения Христова.

Советский и российский артист театра и кино Сергей Дрейден скончался 8 мая на 82-м году жизни. Большому кругу зрителей актер известен по ролям в картинах «Русский ковчег», «Окно в Париж», «Блокадный дневник» и «Папа».