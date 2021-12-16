Телеведущий Шепелев рассказал о мыслях об эмиграции

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что задумывается о переезде из России в другую страну. Об этом написало ИА Nation News.

По словам Шепелева, мысли об эмиграции посещают его с детства.

«По сей день, каждый раз оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни. Я не рассказывал об этом раньше, несколько лет назад я всерьез начинал подготовку ко вступительным экзаменам в Колумбийский университет в расчете уехать», — написал ведущий в Instagram.

Он признался, что единственное, что смущает его — трудности с языком. Шепелев отметил, что боится потерять аудиторию, осуществив свои планы.