Знаменитости 03 июля 2023, 01:18 Телеведущий Николай Дроздов заявил, что не может полноценно дышать после травмы Телеведущий Дроздов заявил о трудностях с дыханием после перелома ребер в январе 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущий Николай Дроздов испытывает трудности с дыханием после перелома нескольких ребер в январе 2023 года. Об этом ученый-зоолог рассказал в беседе с изданием mk.ru.

«Я не могу и полноценно дышать. Как говорят, дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу», — сообщил он.

Реклама

Дроздов признался, что расстроен из-за сложившейся ситуации. Он любит петь, но для вокала требуется полноценное дыхание. Сейчас 85-летний мужчина может об этом «только мечтать».

По словам телеведущего, одно из ребер пробило ему левое легкое после падения, что вызвало процесс воспаления. Из-за этого зоолог до сих пор ходит с катетером. Сейчас ученый выполняет комплекс упражнений по наставлениям врачей.

Ранее стало известно, что Дроздов вернул мясо в своей рацион после 50 лет вегетарианства. Данный вид продуктов потребовался его организму из-за хрупкости костей.