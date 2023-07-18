Знаменитости 18 июля 2023, 18:33 Телеведущий Николай Дроздов рассказал, какой диагноз ему поставили Телеведущий Николай Дроздов рассказал, что у него диагностировали дивертикулез кишечника

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Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов рассказал о диагнозе, который ему поставили в больнице. Ему диагностировали дивертикулез кишечника. Об этом сообщил LIFE со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В больницу Николай Дроздов попал после того, как похудел на 15 килограммов. Он рассказал, что решил избавиться от живота и похудел с 90 до 75. Свое решение он объяснил шуткой. По словам телеведущего, женщина может ходить с животом, а мужчина — нет.

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«В моем возрасте уже все эти манипуляции очень опасны, организм уже ослаблен. У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные», — признался Дроздов.