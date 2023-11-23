Знаменитости 23 ноября 2023, 12:02 Телеведущий Макаров признался, что не стал бы вести шоу «Давай поженимся»

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Выходец из КВН, ведущий шоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров в разговоре с Utro.ru признался, что не стал бы вести программу «Давай поженимся!».

По словам знаменитости, такие телепроекты ему не интересны.

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«Нет, ток-шоу мне не очень интересны. Мне ближе музыкальный формат, и хочу в нем продолжать работу», — сказал он.

Макаров также признался, что не стал бы принимать участие «во всяких ледовых шоу», как это делают его коллеги.