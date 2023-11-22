22 ноября 2023, 11:53
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что телевидение меняется вместе со страной
Известный телеведущий Леонид Якубович рассказал, как связаны телевидение и государство. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Леонид Якубович отметил, что телевидение тесно связано с государством и меняется вместе с ним. Это нужно понимать, чтобы использовать правильно.
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«И государство должно понять, что этим оружием надо пользоваться очень толково и тонко, потому что не дай Бог… и именно это оружие может повлиять на ситуацию», — подчеркнул телеведущий.
Телевидение
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