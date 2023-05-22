Знаменитости 22 мая 2023, 11:06 Телеведущий Каграманов заявил, что женился бы на Бузовой

Читать 360tv в

Телеведущий Роман Каграманов снялся в нескольких клипах Ольги Бузовой и дружит с ней. О взаимоотношениях в певицей он рассказал teleprogramma.pro.

Роман Каграманов отметил, что Бузова — очень добрый и заботливый человек и настоящий друг. Именно поэтому он ненавидит хейтеров певицы. Кроме того, он предположил, что ее личная жизнь не складывается по нескольких причинам. Это и сильный характер Ольги Бузовой, и желание других нажиться на чужой популярности.

Реклама

«Мне кажется, что от них всегда хотят что-то получить. Поэтому очень сложно найти своего человека. Но на Оле я бы тоже обязательно женился!» — сказал Роман Каграманов.

Авторы: