22 мая 2023, 11:06
Телеведущий Каграманов заявил, что женился бы на Бузовой
Телеведущий Роман Каграманов снялся в нескольких клипах Ольги Бузовой и дружит с ней. О взаимоотношениях в певицей он рассказал teleprogramma.pro.
Роман Каграманов отметил, что Бузова — очень добрый и заботливый человек и настоящий друг. Именно поэтому он ненавидит хейтеров певицы. Кроме того, он предположил, что ее личная жизнь не складывается по нескольких причинам. Это и сильный характер Ольги Бузовой, и желание других нажиться на чужой популярности.
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«Мне кажется, что от них всегда хотят что-то получить. Поэтому очень сложно найти своего человека. Но на Оле я бы тоже обязательно женился!» — сказал Роман Каграманов.
Ольга Бузова
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