Телеведущий и мистик Дерек Акора умер из-за гриппа

Телеведущий, актер, мистик и медиум Дерек Акора умер в Британии. Ему было 69 лет. Жизнь телеведущего унес обычный грипп. Он умер в реанимации, рассказала его супруга Гвен Акора.

«Прощай, моя любовь! Я буду скучать по тебе вечно! Я чувствую себя опустошенной, но должна сообщить, что мой любимый муж Дерек умер после очень короткой болезни. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня — я никогда не могу поблагодарить вас в достаточной мере», — отметила Гвен.

Известность телеведущему принесло участие в телевизионном проекте, посвященном паранормальным явлением, под названием Most Haunted. Был у него и собственный успешный телепроект — «Города-призраки Дерека Акоры». Выступал Акора и как медиум. Так, в 2009 году он попытался «связаться» с умершим Майклом Джексоном в телепередаче «Майкл Джексон Дерека Акоры: Живой Сеанс».

Гвен Акора рассказала, что ее муж умер от гриппа. Вначале он впал в кому, а через непродолжительное время его сердце остановилось навсегда.