Телеведущий Дибров рассказал, почему ему доверяют россияне

Телеведущему Дмитрию Диброву задали вопрос о том, кому доверяют россияне. На что он ответил, что доверяют жители России ему. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам телеведущего, такое отношение со стороны жителей России является подтверждением его профессионализма, а также высокого производственного показателя.

«Если бы я крал государственные деньги, или я бы занимался прохиндейством, то я бы просто расписался в собственной профессиональной несостоятельности», — подчеркнул шоумен.