Телеведущий Бабаев рассказал о своем состоянии во время коронавируса

Журналист, ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев сообщил о своем состоянии после госпитализации из-за коронавируса. По его словам, сейчас он чувствует себя намного лучше. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Телеведущий также отметил, что к нему начало возвращаться обоняние. Сейчас он выполняет все процедуры, назначенные врачами. Прививку от коронавируса Бабаев пока не делал, а на вопрос о том, собирается ли, ответил, что по рекомендациям врача.

«Все положенные процедуры прохожу, капельницы, забор крови, анализы. Все, что полагается. Состояние лучше, чем было», — сообщил журналист.

Бабаеву после госпитализации поставили диагноз «пневмония», которая обычно сопровождает заболевание COVID-19. Также у него были признаки цитокинового шторма (воспалительная реакция иммунитета организма на вирус). Состояние телеведущего медики на тот момент оценивали как среднетяжелое.