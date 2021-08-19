Телеведущий Андрей Норкин рассказал, сколько тратит на продукты

Тележурналист Андрей Норкин рассказал NEWS.ru, что входит в его потребительскую корзину и сколько денег он тратит на продукты, находясь в Крыму. Он также предположил, почему цены на продукты на полуострове ниже, чем в Москве.

«Я сравнивал свою потребительскую корзину, которую собираю в магазине. Получается по максимуму где-то четыре тысячи рублей на 4-5 дней — в Москве или Подмосковье так никогда не получится», — сказал Норкин.

По его словам, цены в Крыму ниже, поскольку там можно купить многие товары от местных производителей. В пример он привел молочную продукцию, масло, сахар, хлеб и, конечно, вино, которым особенно богат Крым.

В то же время журналист отметил, что мясо в Крыму часто дорогое. То же самое касается и сигарет, цены на которые в Крыму не сильно отличаются от столичных.

Но остальные продукты на Крымском полуострове гораздо дешевле — по словам Норкина, после пребывания в Москве он «вздрагивает» от удивления при виде цен в Крыму.