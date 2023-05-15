Знаменитости 15 мая 2023, 14:52 Телеведущий Александр Пушной рассказал, чем гордятся его дети Александр Пушной: детям приятно сказать, что у папы миллион подписчиков

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Телеведущий Александр Пушной в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал, что его дети обычно не интересуется, где он работает, однако знают, что за его каналом на YouTube следят более миллиона человек.

«Наверное, дети не столько наблюдают за моей деятельностью, сколько как любому, наверное, подростку, им иногда приятно сказать: „А вот у папы миллион подписчиков“», — сообщил телеведущий.

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По его словам, любому ребенку не так важно, о чем именно рассказывает его отец или мать, как факт того, какое количество человек на него или на нее подписаны.

Александр Пушной является постоянным участником шоу «Пятеро на одного», а также ведет программу «Физики и лирики» на радио «Маяк».