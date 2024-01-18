Знаменитости 18 января 2024, 13:22 Телеведущая Высоцкая решила ликвидировать свою компанию из-за убытков Юлия Высоцкая решила закрыть «Кулинарную студию» из-за миллионных убытков РИА «Новости»

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Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует компанию «Кулинарная студия», которая в последние годы принесла ей крупные убытки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, с 2019 по 2022 год фирма понесла более 4,7 миллиона рублей убытков. В 2023 году «Кулинарная студия» заработала более 13 миллионов рублей.

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Компания занимается поставкой еды в различные заведения общественного питания. После ее закрытия Высоцкая все еще будет владеть долями в 13 компаниях, которые также связаны с ресторанным бизнесом и едой.

Ранее в Сети появились архивные ролики Юлии Высоцкой с кулинарными неудачами. Пользователи высмеяли ведущую программы «Едим дома» за подгоревшие шашлыки и странный суп из раков. Оказалось, что звезда с трудом переживает критику. Чтобы справиться с обрушившимся на нее хейтом, Высоцкая на время покинула Россию.