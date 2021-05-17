Телеведущая Вовк дала совет девушкам, подвергающимся домогательствам

Актриса и телеведущая Ангелина Вовк в молодости столкнулась с ухаживаниями режиссера. Внимание могло закончится домогательствами, но неприятной ситуации удалось избежать. В этом актрисе помог разговор с матерью.

По словам Вовк, девушкам о подобных случаях внимания стоит откровенно рассказывать своим матерям.

«Об этом можно сказать маме. Мама уже сделает свои выводы и подскажет ребенку, как себя вести», — посоветовала актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

В качестве примера она рассказала историю из собственной жизни. В 22 года Вовк поехала на кинопробы в Одессу. Она приглянулась режиссеру, который пригласил актрису на концерт.

«Сначала пригласил меня на концерт, потом в гости к Петру Тодоровскому, потом в ресторан. Но я была догадливой девушкой и понимала, что за этим следует, я написала маме: „Мама, киноактрисы из меня не будет. Режиссер положил на меня глаз“», — поделилась Вовк.

Она добавила, что мать сказала ей возвращаться домой. Актриса уехала из Одессы, но в тот фильм ее все равно взяли сниматься. Вовк призналась, что уважает режиссера за решение не отказывать ей в роли. При этом тогда создатель ленты не разговаривал и даже не смотрел в сторону актрисы.