Знаменитости 24 ноября 2023, 12:38 Телеведущая Водонаева посоветовала девушкам соблюдать ограничения в питании

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Российская телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева посоветовала девушкам соблюдать дисциплину в питании и прививать здоровые привычки. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.

Телеведущая провела параллель между собой и Ольгой Бузовой, которая на шоу у рэпера Басты призналась, что любит поесть по ночам сосиски и пельмени.

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Водонаева подчеркнула, что не разделяет таких предпочтений в еде. Она запрещает себе есть по ночам и советует не делать этого своим подписчикам, сообщил сайт mk.ru.