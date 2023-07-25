Знаменитости 25 июля 2023, 03:30 Телеведущая Стриженова попала в больницу РИА «Новости»

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Телеведущая Екатерина Стриженова оказалась в больнице. О необходимой помощи врачей советская и российская актриса написала в соцсети.

По словам Стриженовой, она попала в медучреждение из-за признаков анемии. Сейчас известная телеведущая находится под капельницей.

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«Капаю железо, ждите „железную леди“», — пошутила она в своем посте.

Стриженова с 1997 года ведет программу «Доброе утро» на Первом канале. Также она некоторое время работала на «Время покажет». Еще она снялась в таких картинах, как «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Американский дедушка» и многих других.

Ранее сестра Стриженовой рассказала, что сохранить молодость ведущей в 55 лет помогает счастливый брак, уход за собой и необычный домашний питомец. Актриса спасла, выходила и вырастила белку.