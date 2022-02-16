Телеведущая Стриженова поблагодарила американскую журналистку за поддержку Валиевой

Российская телеведущая Екатерина Стриженова поблагодарила американскую журналистку Салли Дженкинс за поддержку фигуристки Камилы Валиевой. Об этом написало ИА Nation News.

На фоне допингового скандала с Валиевой Дженкинс поддержала ее, отметив в своей статье некомпетентность Всемирного антидопингового агентства (WADA). Она указала на то, что результаты пробы Валиевой появились лишь спустя полтора месяца после того, как проба была взята.

Стриженова поблагодарила журналистку за поддержку спортсменки у себя в Instagram и восхитилась стойкостью Валиевой.

«Я вообще не представляю, как удалось собрать все нервы в кулак и под таким прессингом выйти выступать на олимпийский лед! Хочу, чтобы вы прочитали статью журналистки американского издания The Washington Post Салли Дженкинс о российской фигуристке Камиле Валиевой. Спасибо, что не побоялась высказаться», — написала телеведущая.