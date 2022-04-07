Телеведущая Стриженова отреагировала на новость о ее «побеге из России»

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова публично обратилась к тем, кто написал о том, что «она навсегда покинула Россию». По ее словам, с 4 по 6 апреля она действительно находилась в Армении. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Полетела в Ереван» и «сбежала из России» — это две большие разницы. Каждый, кто решил из этого сделать сенсацию, прекрасно знает о своей манипуляции! Так поданная вами информация спровоцировала реакцию «она враг России» и «предатель Родины», что подтверждается на моей странице в Telegram, все скрины для суда сохранены!» — написала в соцсети телеведущая.

Она подчеркнула, что 7 апреля и 8 апреля играет в спектакле «Женщины Есенина» во МХАТ имени Горького, а 11 и 12 апреля стоит в рабочей стеке на Первом канале.

«Вы подрываете доверие ко мне, как ответственному сотруднику, ведущей Первого канала с 28-летним стажем, где я стою в рабочей в сетке 11 и 12 апреля!» — написала телеведущая.

Она дала ровно сутки СМИ и Telegram-каналам, чтобы они убрали новость о ее «побеге из России». Иначе, по словам телеведущей, начнутся действия в рамках правового поля.