06 июля 2023, 12:54
Телеведущая Сябитова рассказала о случайно найденной семейной реликвии на съемках программы «Барахолка»
Известная телеведущая Роза Сябитова случайно нашла старинную семейную реликвию на съемках проекта «Барахолка» с Андреем Малаховым. Своим воспоминанием ведущая поделилась в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам Сябитовой, в детстве на патефоне своей бабушки она нацарапала слово «Роза», спустя время его выбросили. Во время участия в телепроекте «Барахолка», в котором на блошином рынке искали настоящие произведения искусств, телеведущая случайно нашла тот самый патефон.
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Сябитова отметила, что эта семейная реликвия является олицетворением ее детства. Патефон в итоге отремонтировали, сейчас он в рабочем состоянии.
Телевидение
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