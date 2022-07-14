Телеведущая Роза Сябитова впервые стала бабушкой

Дочь ведущей телешоу «Давай поженимся!» Розы Сябитовой родила первенца. Таким образом звездная сваха впервые стала бабушкой в свои 60 лет. Об этом написало издание «ПолитЭксперт».

По словам телеведущей, она чувствует себя невероятно счастливой.

«Долгие месяцы в ожидании подошли к концу! Теперь я официально стала бабушкой!» — написала Сябитова в социальных сетях.

Она поблагодарила свою дочь «за сокровище и за драгоценный подарок», а также выразила слова благодарности всей команде медиков, которая принимала роды.

«Мой низкий поклон команде врачей под руководством Сергея Владиславовича, которая сработала профессионально и слажено, и на свет появилась моя горячо любимая и долгожданная внучка», — написала Сябитова.

Поклонники телеведущий поздравили ее с новым статусом, а также пожелали ее дочери и ее внучке крепкого здоровья, гармонии, любви и счастья.