Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих неудачах в любви

Телеведущая и сваха Роза Сябитова на протяжении всей жизни переживала неудачи в любви. Из-за проблем в личной жизни женщина и решила выбрать профессию свахи. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на эфир телепрограммы «Давай поженимся».

«Весь радужный период у меня начался сейчас. Изначально у меня все было банально, просто, без всяких затей. Даже не было такого — посмотреть на крыше „Летнего сада“ выступление знаменитого артиста, это был тогда настоящий романтик, хотя молодежь сейчас, возможно, такое не поймет. Поэтому, наверное, я занялась такой уникальной профессией — свахи», — рассказала ведущая.

Она подчеркнула также, что хотела бы помогать другим людям находить настоящую любовь. При этом сваха подчеркнула, что ее дети оказались куда более удачливыми в вопросах чувств. Например, зять Сябитовой сделал предложение ее дочери во время путешествия в Прагу. Руку и сердце мужчина предложил Ксении, дочери Розы, на Карловом мосту. Телеведущая назвала поступок зятя очень красивым и романтичным.