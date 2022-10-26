Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих эмоциях после появления внучки | 360°

26 октября 2022, 10:32
Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих эмоциях после появления внучки
Роза Сябитова: рада, что появляется больше отцов, которые ценят семью
Телеведущая шоу «Давай поженимся!», знаменитая сваха Роза Сябитова в беседе с журналистами Teleprogramma.pro поделилась своими эмоциями после рождения внучки, а также рассказала, как ее дочь и зять справляются с новым статусом родителей.
По словам знаменитости, ее жизнь разделилась на до и после рождения внучки. Когда она впервые взяла девочку на руки, то испытала ни с чем не сравнимые эмоции.
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«Я ощутила новый смысл в жизни — для своей внучки, которая дала мне дополнительную энергию, силы, новый виток внутренней молодости», — вспоминает Сябитова.
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Что касается зятя, Роза отметила, что он очень заботливый папа. Ей нравится то, что в последнее время появляется все больше отцов, которые понимают ценность семьи.
«Ксенька — мама ответственная: у нее все важные дела четко по графику. Зять — очень добрый и заботливый папа. Рада, что появляется новое поколение отцов, которые придают большое значение эмоциональной ценности семьи», — резюмировала Сябитова.
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