Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих эмоциях после появления внучки | 360°

Знаменитости 26 октября 2022, 10:32 Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих эмоциях после появления внучки Роза Сябитова: рада, что появляется больше отцов, которые ценят семью РИА "Новости"

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Телеведущая шоу «Давай поженимся!», знаменитая сваха Роза Сябитова в беседе с журналистами Teleprogramma.pro поделилась своими эмоциями после рождения внучки, а также рассказала, как ее дочь и зять справляются с новым статусом родителей.

По словам знаменитости, ее жизнь разделилась на до и после рождения внучки. Когда она впервые взяла девочку на руки, то испытала ни с чем не сравнимые эмоции.

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«Я ощутила новый смысл в жизни — для своей внучки, которая дала мне дополнительную энергию, силы, новый виток внутренней молодости», — вспоминает Сябитова.

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Что касается зятя, Роза отметила, что он очень заботливый папа. Ей нравится то, что в последнее время появляется все больше отцов, которые понимают ценность семьи.

«Ксенька — мама ответственная: у нее все важные дела четко по графику. Зять — очень добрый и заботливый папа. Рада, что появляется новое поколение отцов, которые придают большое значение эмоциональной ценности семьи», — резюмировала Сябитова.