Телеведущая Мария Ситтель поделилась воспоминаниями о Михаиле Зеленском

Телеведущая Мария Ситтель поделилась теплыми воспоминаниями о своем коллеге Михаиле Зеленском. Она рассказала, что он был трудоголиком, а также позитивным и целеустремленным человеком, передала «Вечерняя Москва».

«Он был таким ярким, таким харизматичным, таким живым, неугомонным. В нем чувствовалась жажда жизни, несмотря на то что с разных сторон судьба его атаковала. Такие превратности и сложности встречались на его пути, но он так легко преодолевал все», — рассказала Ситтель.

Она добавила, что известие о смерти Зеленского стало для нее шоком, поскольку они виделись незадолго до Нового года, и тогда невозможно было даже предположить, что жить ему осталось недолго.