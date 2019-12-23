Телеведущая Летучая обвинила НТВ в травле

Ведущая Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков подадут на телекомпанию НТВ в суд. Супруги хотят отсудить десятки миллионов рублей из-за «безосновательной травли».

Летучая и Анашенков опубликовали в Instagram свое видеообращение. «К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы», — говорится в сообщении.

Возмущенные супруги добавили, что журналисты НТВ подготовили шоу «Звезды сошлись» на основе ложной информации, чтобы «создать негативное мнение о семье» и тем самым повысить рейтинг программы. Так как выпуск этой передачи коснулся всей семьи Летучей, в том числе и детей, она собралась подать на телекомпанию в суд и восстановить справедливость законным способом.

Семейная пара призвала всех подписчиков поддержать их борьбе за «честную журналистику». Летучая и Анашенков не уточнили, какая ложная информация их так возмутила.

Ранее Елена Летучая была ведущей проекта «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», в рамках которого вместе с коллегами телевизионщиками инспектировала рестораны, кафе и гостиницы. После она перешла на Первый канал.