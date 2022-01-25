Телеведущая Лера Кудрявцева показала спину в синяках после оздоровительных процедур

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Instagram видео процедуры с банками. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

На кадрах она лежит с установленными на спине банками, также видно, что на коже осталось много синяков.

«Лежу на баночках», — рассказала Кудрявцева.

Подписчики пожелали ей крепкого здоровья.

Ранее в Тюмени дома у 52-летнего косметолога умерла 46-летняя пациентка. Неизвестно, какие услуги она получила. Следователи уже выяснили, что у оказавшей их женщины не было медицинского образования и лицензии на работу косметологом.