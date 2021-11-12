Телеведущая Лазарева рассказала о своем разочаровании в КВН

Телеведущая Татьяна Лазарева в своем Instagram-аккаунте заявила о любви и уважении к руководителю и ведущему КВН Александру Маслякову, однако она не упустила момент сообщить, что современный КВН перестал для нее ассоциироваться с чем-то веселым и задорным. Об этом написала «Политика сегодня».

«Безумно люблю того Маслякова, каким я его помню и каким он до сих пор остается в моей памяти. Он в этом „университете“ был понимающим ректором и защитой. Всегда буду желать ему здоровья, радости и мудрости. Был он, правда, еще и очень вспыльчив, но это с возрастом уходит, по себе знаю», — сообщила Лазарева.

Она отметила, что не следит за современными командами. Теперешний КВН перестал быть для нее смешным, задорным и уникальным. Она подчеркнула, что проект добровольно утратил шанс перерасти во что-то большее.

«В свое время у КВНа был шанс превратиться во что-то более задорное, веселое, актуальное и оставаться таким же ярким событием, каким он был и какими сейчас являются украинская „Лига смеха“ или передача „Игра“, которую скоропостижно закрыли на ТНТ. Но очень уж страшно своими руками разрушать великое», — добавила Лазарева.

В свое время телеведущая представляла команду Новосибирского государственного университета и играла в Высшей лиге КВН.