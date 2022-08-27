Телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке, где она работает над проектом «Женщины Донбасса». В своем Telegram-канале она написала, что с ней все в порядке.

«Со мной все в порядке. Но это ужасно!» — рассказала телеведущая. По ее словам, все случилось около пяти утра. Она проснулась от громких взрывов. Администрация отеля эвакуировала всех постояльцев в убежище, где они провели около 40 минут. Затем руководство связалось с военными, и те разрешили подняться наверх. Телеведущая увидела горящие деревья, разбитые машины и воронки от прилетевших снарядов.

Эмоциями от пережитого она поделилась в рамках проекта «Женщины Донбасса».

«Хочется представить, что это просто съемочная площадка. Кино. Но это реальность. Реальность, в которой эти люди живут уже очень много лет… Так быть не должно», — подчеркнула Барановская.

Школы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с 1 сентября возьмут под вооруженную охрану, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Такое поручение дал Владимир Путин.